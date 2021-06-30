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Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, yaşamını yitirdi - Son Dakika

Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, yaşamını yitirdi

30.06.2021 08:10

Ankara'da 46 yaşındaki şahıs, şube müdürü olarak görev yaptığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü binasının terasından atlayarak hayatına son verdi.

Mevlana Bulvarı üzerindeki İŞKUR Genel Müdürlüğü binasında bugün meydana gelen olayda, İŞKUR Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında şube müdürü olarak görev yapan evli ve 3 çocuk babası Mukadder C, bilinmeyen bir nedenle binanın 16'ncı katındaki terastan atladı.

MÜDÜRÜ GÖREN ÇALIŞANLAR POLİSE HABER VERDİ

Aynı binanın giriş katı üzerindeki diğer terasa düşen Mukaddder C'yi gören çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mukadder C'nin öldüğü belirlendi. Mukadder C'nin iş arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Polisin incelemesinin ardından Mukaddder C'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, yaşamını yitirdi

Ankara, İŞKUR, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çalıştığı kurumun terasında atlayan şube müdürü, yaşamını yitirdi - Son Dakika


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