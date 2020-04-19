Çamaşır makinesi bozulan yaşlı çiftin yardımına Vefa ekipleri yetişti - Son Dakika

Çetin çifti, ekiplere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Ahmet Karaaslan 'ın talimatıyla köye giden Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekipleri, bozulan çamaşır makinesini tamir etti.

İlçe merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Bayındır köyünde yalnız yaşayan Sümmani (81) ve Gülhanım Çetin (75) çiftinin çamaşır makinesi bozuldu.

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