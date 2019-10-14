Cambridge Dükü William Pakistan'da
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Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın karşılanmasından görüntüler İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi. Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:43 Kaynak: AA
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