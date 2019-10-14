Son Dakika Haberleri: Cambridge Dükü William Pakistan'da
Son Dakika Güncel Cambridge Dükü William Pakistan'da

Cambridge Dükü William Pakistan'da

38 dakika önce

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın karşılanmasından görüntüler İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi.

Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton'ın karşılanmasından görüntüler İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a geldi.

Cambridge Dükü William Pakistan'da

Kate Middleton, Prens William, Cambridge, Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:43 Kaynak: AA
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