Son Dakika Haberleri: Cami Kültür Merkezinin Temeli Dualarla Atıldı

Cami Kültür Merkezinin Temeli Dualarla Atıldı

1 saat önce

Osmanbey Kampüsünde yapımına başlanan Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Cami Kültür Merkezi'nin temeli dualarla atıldı.

Cami Kültür Merkezinin Temeli Dualarla Atıldı, System.String[]
Osmanbey Kampüsünde yapımına başlanan Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Cami Kültür Merkezi'nin temeli dualarla atıldı.

Hastanenin karşısında bulunan 7 Bin metrelik alana yapılacak olan Araştırma Hastanesi Cami Kültür Merkezinin temeli, Şanlıurfa İl Müftüsü Mehmet Taştan'ın dualarıyla atıldı.

Caminin temel atma töreninde konuşan Dernek Başkanı Halil Arslan, Şanlıurfa Merkeze 20 kilometre uzakta olan bu caminin çok önemli bir hizmete vesile olacağını söyledi.

Böyle büyük bir hayır işine destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür etiğini dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, böyle muhteşem bir eserin ortaya çıkması için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:35 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Harran Üniversitesi, Yaşam
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