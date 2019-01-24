Cami Kültür Merkezinin Temeli Dualarla Atıldı
1 saat önce
Osmanbey Kampüsünde yapımına başlanan Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi Cami Kültür Merkezi'nin temeli dualarla atıldı.
Osmanbey Kampüsünde yapımına başlanan Harran Üniversitesi
Araştırma Hastanesi Cami Kültür Merkezi'nin temeli dualarla atıldı.
Hastanenin karşısında bulunan 7 Bin metrelik alana yapılacak olan Araştırma Hastanesi Cami Kültür Merkezinin temeli, Şanlıurfa
İl Müftüsü Mehmet Taştan
'ın dualarıyla atıldı.
Caminin temel atma töreninde konuşan Dernek Başkanı Halil Arslan
, Şanlıurfa Merkeze 20 kilometre uzakta olan bu caminin çok önemli bir hizmete vesile olacağını söyledi.
Böyle büyük bir hayır işine destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür etiğini dile getiren Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri
Çelik, böyle muhteşem bir eserin ortaya çıkması için ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirtti. - ŞANLIURFA
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:35 Kaynak: İHA
TEM'de Feci Kaza! Otomobil Bariyerlere Ok Gibi Saplandı
Dehşete Düşüren Cinayet! Gelinin Altınları İçin Damadı Öldürdüler
Boşanmak İstediği Kocasından "Hayır" Cevabı Alan Kadın, 15 Günlük Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti