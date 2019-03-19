Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı
1 saat önce
Yeni Zelanda da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda
da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep
'te gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yeni Zelanda'daki Cami saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'in Nizip
ilçesinde Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Hatice
Kübra Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.
Yaşanan saldırıda hayatı kaybedenler dualarla anıldı. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:47 Kaynak: İHA
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