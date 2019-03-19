Son Dakika Haberleri: Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı

1 saat önce

Yeni Zelanda da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Cami Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Gıyabi Cenaze Namazı, System.String[]
Yeni Zelanda da camiye yapılan saldırıda hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'te gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yeni Zelanda'daki Cami saldırısında hayatını kaybeden Müslümanlar için Gaziantep'in Nizip ilçesinde Bulunan Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Hatice Kübra Camisi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Yaşanan saldırıda hayatı kaybedenler dualarla anıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:47 Kaynak: İHA

Nizip, Yeni Zelanda, Gaziantep, Güncel
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