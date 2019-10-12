Son Dakika Haberleri: Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti
Son Dakika Yerel Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

14 dakika önce

Camide fenalaşan adama 112 müdahale ettiHATAY - Hatay'da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

HATAY - Hatay'da Cuma Namazı öncesi fenalaşan adama 112 ekipleri müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Erzin ilçesi Merkez Camii'de meydana geldi. Oturduğu yerde namaz kılmak için ayağa kalkan İsmet M., birden yere düştü. Düştüğünü hören yanındaki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kontrolü yapıldıktan sonra M., ambulans ile Erzin Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmet M.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Camide fenalaşan adama 112 müdahale etti

Erzin, Hatay, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:18 Kaynak: İHA
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