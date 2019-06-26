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Camiye giderken otomobilin çarpmasıyla öldü

1 saat önce

GAZİANTEP'te camiye gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Kayacık (84), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Camiye giderken otomobilin çarpmasıyla öldü, System.String[]
GAZİANTEP'te camiye gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Kayacık (84), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yatsı namazını kılmak için camiye gitmek isteyen Mehmet Kayacık'a yolun karşısına geçtiği sırada plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil çarptı. Ağır yaralanan Kayacık, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Üniversitesi  Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayacık doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Yaşlı adamın cenazesi yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.


- Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:48 Kaynak: DHA
Gaziantep, Kayacık, Güncel
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