Cammu Keşmir'de Askeri Araç Kazası: 10 Ölü

22.01.2026 15:39
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde askeri araç uçuruma düştü, 10 asker yaşamını yitirdi, 10 yaralı.

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 10 asker hayatını kaybetti, 10 asker yaralandı.

Başkent Yeni Delhi merkezli NDTV haberine göre, Casspir marka kurşun geçirmez askeri araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Khanni tepesinden yaklaşık 60 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada Hindistan ordusundan 10 asker yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 10 asker yaralandı.

Alınan ihbar sonrası yerel kolluk kuvvetleri ve afet arama ekipleri, ölen askerlerin cenazelerini çıkardı ve yaralıları kurtardı.

Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ölen askerlerin ailelerine en içten taziyelerini ilettiklerini bildirdi.

Singh, "Yaralı askerlere tıbbi bakım sağlanıyor ve en iyi tedavinin sağlanması için gerekli tüm talimatlar verildi. Ulusumuz bu zor saatte silahlı kuvvetlerimizin yanında." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

