Çamoluk heyetinden Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret - Son Dakika

Çamoluk heyetinden Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaret
04.11.2020 14:03
Çamoluk Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ve MHP İlçe Başkanı Ali Tatar, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Çamoluk Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, Çamoluk Belediye Başkanı Fatih Düz ve MHP İlçe Başkanı Ali Tatar, Giresun Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.
Kaymakam Şenay, Başkan Düz ve MHP İlçe Başkanı Tatar, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ı makamında ziyaret ederek görüştü.
Aktaş, ziyaretten dolayı Şenay, Düz ve Tatar'a teşekkür etti.
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