Can Atalay'dan Deprem Anması

05.02.2026 23:46
Atalay, Hatay'daki depremin 3. yılında acı ve öfkeyi dile getirerek dayanışma mesajı verdi.

(ANKARA) - Gezi Parkı davasından tutuklanan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümüne ilişkin paylaşımında, "Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse, hakikat arayışımız da o kadar keskindir. Biz buradayız. Hatayımızı birlikte yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP Hatay milletvekili seçilen ama milletvekilliği düşürülen Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Hataylılar, sevgili yurttaşlar, depremin üzerinden üç yıl geçti. Üçüncü yılında yurttaşlarımızın boğuştuğu sorunların geçiştirilmesine ve yanıltmalara karşın kapsamlı bir rapor yayımlayarak duruma ayna tutmaya çalıştım. Hatay'da bugün hüzün, inat, kırgınlık, direnç var. Yasımız derin. Öfkemiz diri. Kaybettiklerimizi sevgiyle anıyoruz. İsimlerini unutmayacağız. Anıları her zaman bizlerle birlikte."

Hatay için zaman, soğuk deprem sabahı durarak saatlerde asılı kaldı. Yalnızca sevdiklerimizi, evlerimizi, çocukluğumuzun geçtiği o dar sokakları kaybetmedik; 'kimse yok mu?' nidasının boşlukta asılı kaldığı her saniye, güvenimizi ve geleceğimizi de o enkazların arasına gömdük. Kalplerimizdeki yasımız taze. Yasımız ve acılarımız kadar gerçek bir duygumuz daha var: Öfkemiz. Önlenebilir olanın önlenmemiş olmasına, dikkate alınmayan uyarılara, yetiştirilmeyen yardımlara karşı biriken bir öfke. Öfkemiz, yasımızın kardeşidir.

Bizler, o enkazların başında tırnaklarıyla beton kazıyan babaların, evladının sesini duyup da gücü yetmeyen anaların tanıklarıyız. Yaşadıklarımız ve tanıklığımız bize, yasımızla birlikte hesap sormayı da bir onur borcu olarak bıraktı. Hatay; bir direnişin, bir hafızanın ve adaleti beklemenin de adıdır. Yasımız, sitem dolu bir suskunluk değil; giden her canın hesabını sorma kararlılığıdır. Sorumluların yüzlerine her baktığımızda, o geceki çaresizliği hatırlayacağız. Çekilen her acının, geciken her yardımın ve kaybedilen her hayalin hesabını sormak, toprağın altında yatan sevdiklerimize olan borcumuzdur.

Hatay, küllerinden doğmaya çalışan bir şehirden fazlasıdır; Hatay, adaletin peşinde koşan binlerin tek vücut olmuş halidir. Acımızı inkar etmeden, öfkemizi bastırmadan, umudu da bırakmadan… Üçüncü yılında acımız ne kadar derinse, hakikat arayışımız da o kadar keskindir. Biz Buradayız. Hatayımızı birlikte yeniden ayağa kaldıracağız."

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Güncel, Deprem, Hatay, Son Dakika

