Çan Belediye Başkanı Öz'den pehlivanlara baklavalı ziyaret
1 saat önce
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Kırkpınar güreşleri öncesi Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu.
Çan
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Bülent Öz
, 6-7 Temmuz'da Edirne
'de yapılacak olan Kırkpınar
güreşleri öncesi Çan Belediyesi
Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu. Başkan Öz, Belediyemiz Güreş Kulübü güreşçileriyle Kırkpınar öncesi bir araya gelerek güreşçilerimize başarılar diledik. Her zaman olduğu gibi ben pehlivanlarımıza güveniyorum. 6-7 Temmuz'da da Çanımızı Edirne'de en iyi şekilde temsil ederek başarı sağlayacaklardır. Başta antrenörleri Halil Pulat olmak üzere tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu güreş aynı zamanda 20 Temmuz'da yapılacak Çan Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivanlığı güreşleri için de hazırlık olacak" dedi. - ÇANAKKALE
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