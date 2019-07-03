Son Dakika Haberleri: Çan Belediye Başkanı Öz'den pehlivanlara baklavalı ziyaret
Son Dakika Spor Haber

Çan Belediye Başkanı Öz'den pehlivanlara baklavalı ziyaret

1 saat önce

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Kırkpınar güreşleri öncesi Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu.

Çan Belediye Başkanı Öz'den pehlivanlara baklavalı ziyaret, System.String[]
Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, 6-7 Temmuz'da Edirne'de yapılacak olan Kırkpınar güreşleri öncesi Çan Belediyesi Güreş Kulübü pehlivanlarıyla toplanarak baklava ikramında bulundu. Başkan Öz, Belediyemiz Güreş Kulübü güreşçileriyle Kırkpınar öncesi bir araya gelerek güreşçilerimize başarılar diledik. Her zaman olduğu gibi ben pehlivanlarımıza güveniyorum. 6-7 Temmuz'da da Çanımızı Edirne'de en iyi şekilde temsil ederek başarı sağlayacaklardır. Başta antrenörleri Halil Pulat olmak üzere tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bu güreş aynı zamanda 20 Temmuz'da yapılacak Çan Belediyesi Geleneksel Yağlı Pehlivanlığı güreşleri için de hazırlık olacak" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:09 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Havalimanı 2 rekor daha kırdı: 3 ayda 100 bin seferle yaklaşık 16 milyon yolcu taşındı Fenerbahçe'den 3 Temmuz paylaşımı! Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyor! Temmuz'da asgari ücrete zam yapılacak mı? Ali Koç'tan transfer ve UEFA açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:38:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çan Belediye Başkanı Öz'den pehlivanlara baklavalı ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]