Çan Belediyesi oryantiring bilgi yarışmasında ödül töreni - Son Dakika

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Belediye tarafından düzenlenen Oryantiring Bilgi Yarışması sonuçlandı ve katılımcılar ödüllerini aldı.
Çan'da iki gün süren yarışmada dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Sporculara, katılımcılara teşekkür eden ve dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim eden Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "İlkokul öğrencilerimizin gelişimi adına gerçekleştirdiğimiz bilgi yarışmamıza katılan tüm öğrencilerimize, destekleri ile katılım sağlayan velilerimize ve organizasyonda pay sahibi olan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 18:49 - Kaynak: İHA
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