Çan Belediyesi Taekwondo kulübü başarılarını başkan Öz ile paylaştı

Bir çok başarıya imza atan Çan Belediyesi Taekwondo Kulübü Sporcuları Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret ettiler.



Antrenörleri Bilge Yılmaz öncülüğünde, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü makamında ziyaret eden taekwondocu genç sporcular, turnuvalar hakkında Başkan Öz'e bilgi verip, başarılarını birlikte kutladılar.



Çan Belediyesi Taekwondo Kulübü sporcularının başarılarından ve ziyaretlerinden dolayı memnuniyetini dile getiren Başkan Öz, " Öncelikle ben tüm kulüp sporcularımızı ve dereceye giren genç taekwondocu kardeşlerimizi kutluyorum. Belediyemizi temsilen bugüne kadar katıldığınız her turnuvalarda başarıyla dönmeniz bizleri ilçemiz adına gururlandırıyorlar. Biz sporcularımıza her zaman desteği sağlamayı sürdüreceğiz. Başarılarını bizimle paylaşan sporcularımızın heyecan ve mutlulukları bizimde mutluluğumuz oldu. Bu genç sporcularımızı başarıya hazırlayan Bilge hocamıza da başarılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ÇANAKKALE