Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü - Son Dakika

Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü
22.10.2020 12:05
Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında, tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki kestane kabağı görenleri hayrete düşürüyor.
Çan pazarındaki 40 kiloluk kabak büyük ilgi gördü
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde düzenlenen halk pazarında, tezgahta satışa sunulan 40 kilogram ağırlığındaki kestane kabağı görenleri hayrete düşürüyor.
Çan ilçesinde Belediye Kapalı Pazar yerinde düzenlenen halk pazarında tezgahta yılın ilk mahsulü olan 40 kilogram ağırlığındaki dev kestane kabağını satışa sunan pazarcı esnafı İdris Sandık, "Bu kabağı Çan'da bahçemizde yetiştirdik ve pazara sunduk. Bugün aşırı derecede talep görüyor. Çok güzel bir şey oldu. Herkes merak ediyor" dedi.
Gün boyunca pazara gelen vatandaşlarca yakından incelenen kestane kabağı 150 TL'ye Biga ilçesindeki bir otel tarafından satın alındı.
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