Çan sesinin peşinde 4 kuşak - Son Dakika

Çan sesinin peşinde 4 kuşak

03.12.2020 12:41
Çan sesinin peşinde 4 kuşak, System.String[]

Niğde'nin Bor İlçesinde çan üretimi yapan Dağhan Demirörs, dedesinden miras kalan mesleği yaşatmaya çalışıyor.

Niğde'nin Bor İlçesinde çan üretimi yapan Dağhan Demirörs, dedesinden miras kalan mesleği yaşatmaya çalışıyor.

İlçede 4'üncü kuşak olarak çan üreten 53 yaşındaki Dağhan Demirörs, kaybolmaya yüz tutan meslek dalını yaşatmak adına çabalıyor. Bor Sanayi Sitesindeki atölyede yükselen çan sesini 4 kuşaktır yaşattıklarını söyleyen Dağhan Demirörs şehirde bu mesleği sürdüren tek kişi olma unvanını da taşıyor. Çocuk yaşlardan itibaren başladığı mesleğini tek başına sürdüren Demirörs, "Dede mesleği olarak bu mesleğin içindeyim. 7-8 yaşlarında başladım. O tarihten bu saate kadar devam ediyoruz. Dedemden babamdan öğrendik daha doğrusu zorunlu öğrendik çünkü okuldan sonra çarşıda pazarda gezmek, kahveye gitmek yok dükkanda iş var dükkana gel o şekilde mesleği devam ettirdik hala da devam ettiriyoruz gücümüzün yettiği kadarıyla. Allah sağlık verdiği sürece de devam edeceğiz" dedi.

Çanın yapım aşamasını anlatan Demirörs mesleğin zahmetli ve oldukça emek istediğini de sözlerine ekledi. Demirörs, "Çan olması için önce kesilecek, kesildikten sonra ocakta yeteri ısıya gelecek, dövülecek, dövüldükten sonra ne şekil isteniyorsa o şekil verilecek. Şekli verdikten sonra ayrı ayrı parçadan olduğu için birbirine kavuşturma aşaması var. Ondan sonra kaplamaya giriyor. Her işi bittikten sonra ses ayarına geçilecek. Hayvanın yürürken, yayılırken ya da ürktüğü zaman çıkardığı çan sesi alarm görevini görüyor işte bu yüzden çanın sesi de büyük önem taşıyor. El yapımı çanlarda ses daha uzak mesafeye gidiyor ancak seri üretimlerde bu sesi almak mümkün değil. Çırak yetiştiremiyoruz çünkü çocuk iki üç gün geliyor ondan sonra eli ağrıyor, kolu ağrıyor yarası beresi oluyor bu iş biraz zevkle, istekle olması gerek her şey parasal değil. Yaptığın işten zevk alarak yapılması gereken bir iş el emeği o yüzden pek tercih etmiyorlar. Parasal yönden çok kazancı yok ama zevk aldığında o sesi duyduğunda bir haz alıyorsun önemli olan bizim için bu. O sesi duyduğun zaman haz alman daha güzel paradan daha önemli benim için" diye konuştu.

İnternet üzerinden Türkiye'nin her yerine satış yapan Demirörs yurt dışından da talep olduğunu ama tek çalıştığı için taleplere yetişemediğini söyledi. - NİĞDE

Çan sesinin peşinde 4 kuşak
Çan sesinin peşinde 4 kuşak
Çan sesinin peşinde 4 kuşak
Çan sesinin peşinde 4 kuşak
Çan sesinin peşinde 4 kuşak
Çan sesinin peşinde 4 kuşak
Çan sesinin peşinde 4 kuşak

Çocuk, Niğde, Bor, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çan sesinin peşinde 4 kuşak - Son Dakika


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