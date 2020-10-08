Can Yayınları'nın kitapları OPET Ultramarketler'de satılacak

OPET Ultramarket'lerde Can Yayınları iş birliğiyle kitap satışı başlayacak.

OPET'ten yapılan yazılı açıklamada, Ultramarket'lerdeki ürünlerin geliştirildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OPET Genel Müdürü Cüneyt Ağca, yeni nesil market konsepti Ultramarket ile müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımlarına yeni bir boyut getirdiklerini, öncelikle 104 OPET Ultramarket'te konumlandırılan Can Yayınları stantlarının tüm Ultramarket'lere yayılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Ağca, Türkiye'nin önde gelen markalarıyla iş birlikleri yapmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Taze pastane ürünlerinden çekirdek kahveye, kişisel bakımdan oyuncağa kadar pek çok ürün çeşidi sunduğumuz Ultramarket'in ürün ailesini büyütüyoruz. Ultramarket ile istasyonlarımızı müşterilerimiz için keyifli vakit geçirebilecekleri birer yaşam alanı haline getiriyoruz. Müşterilerimiz akaryakıt dışındaki ihtiyaçlarını marketlerimizden temin ederken kısa bir kahve ya da çay molası verebiliyor. Can Yayınları ile yaptığımız iş birliği, bir akaryakıt istasyonundan çok daha fazlasını sunma vaadimizle örtüşen yeni ve farklı bir iş birliği oldu."