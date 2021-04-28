Çanakkale açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Çanakkale açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
28.04.2021 22:47
Çanakkale'den, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'den, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 27 Nisan Salı günü saat 21.10 sıralarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı, bölgeye ekip sevk etti. Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Küçükkuyu'da bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen düzensiz göçmenler, burada tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
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