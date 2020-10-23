Çanakkale Belediye Meclisi Üyesi Gökser Açıklaması - Son Dakika

Çanakkale Belediye Meclisi Üyesi Nilgün Gökser, "Çanakkale'de İskele Meydanı'nı kaderine terk edilmiş bir alan olarak görmek istemiyoruz." dedi.

Gökser, gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'nin son yıllarda bir marka şehir haline geldiğini söyledi.

Özellikle kentte devam eden devasa yatırımların ve Troya Yılı gibi çok önemli zamanların kente büyük bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirten Nilgün Gökser, "Geçtiğimiz aylarda önemli bir yayın kuruluşu Çanakkale'yi 'yaşanabilir en iyi kent' seçmişti. Bu durum, söz konusu kıymetli yatırımların ve planlamaların adeta birer meyvesi gibidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çanakkale'nin hemen her platformda takdir görmesinin tüm kesimleri mutlu ettiğini dile getiren Gökser, şunları kaydetti:

"Şehrimize olan sorumluğumuzu bir kat daha artırmaktadır. Bu anlamda Belediye Meclisi Üyesi ve turizmci kimliğimin ötesinde sade bir vatandaş olarak gördüğüm bir hususu buradan sizlerle paylaşmak isterim. Çanakkale İskele Meydanı hem araç hem de insan trafiğinin bir hayli fazla olduğu şehrimizin en kıymetli noktalarından biridir. Bu meydan aynı zamanda kıtalar arası geçişin de bir merkezi olduğu için şehrimizin bir yönüyle vitrinidir, birçok kimse için gemiden indikleri vakit gördükleri ve belki de akıllarında kalacak Çanakkale fotoğrafı burasıdır. Geçtiğimiz yıllarda Çanakkale Valiliği İl Özel İdaresi, kamuya ait olan ve bugünkü meydanın neredeyse yarısını oluşturan otel binasını yıkarak yerine yeni bir bir yapı inşa etmemiş ve bu alanı Çanakkale halkının kullanımına sunmuştu.

Asıl sorumluluğu olan ve düzenleme yapması gereken Çanakkale Belediyesi yönetimi elle tutulur, gözle görülür bir düzenleme yapmadı. Öyle ki bir dönem peyzaj düzenlemesi adı altında yapılan ve çok kısa bir süre çalışan ve bugün atıl vaziyette duran fıskiye sistemi dahi çalışmamakta ve oldukça çirkin bir görüntü oluşturmaktadır. Belediye yönetimi yıllardır çalışmayan ve meydana yakışmayan fıskiye sistemi kurdukları alana halktan çok da kabul görmeyen bir heykel çalışması yaptıracaklarını söylemişlerdi. O heykel ile ilgili bir çalışma olmadığını da geçtiğimiz yıllar bize göstermiş oldu. Çanakkale'de İskele Meydanı'nı kaderine terk edilmiş bir alan olarak görmek istemiyoruz."