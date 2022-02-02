Üye Girişi
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası - Son Dakika

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası

02.02.2022 18:26
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle yedeklenerek demir bölgesine çekilecek.

Çanakkale Boğazı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerle yedeklenerek demir bölgesine çekilecek.

Mısır'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Nara Burnu önlerinde makine arızası veren 230 metre uzunluk ve 44 bin 326 groston ağırlığındaki Bahama bayraklı 'Panther Max' adlı boş kuru yük gemisinin kaptanı durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyet Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-16' ve 'Nazım Tur' römorkörleri sevk edildi. Boş kuru yük gemisinin yedeklenerek demir bölgesine çekileceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası
Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası

YORUMLAR
500

Çanakkale Boğazı, Ukrayna, Mısır, Gemi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:26 Son Dakika: ABD, 1000'i Romanya'ya, 2 bini ise Polonya ve Almanya'ya olmak üzere Doğu Avrupa'ya 3 bin asker gönderecek
17:55 Beştepe'de sürpriz görüşme! Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
17:53 CHP'li Tanju Özcan'dan Ekrem İmamoğlu'na ABD göndermesi: Emperyalistlerin uşaklığını yapmam
17:52 İsviçreli yürüyen merdiven ve asansör devi Schindler, 74 yıllık Türk şirketi Omsan'ı satın aldı
17:43 "Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 18:35:46. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale Boğazı açıklarında gemi arızası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement