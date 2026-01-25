BOĞAZ TRAFİĞİ NORMALE DÖNDÜ
Çanakkale Boğazı'nda sis saat 13.15 itibarıyla etkisini kaybetti. Görüş mesafesinin normale dönmesi üzerine boğaz trafiği tekrar ulaşıma açıldı. Öte yandan, Lapseki-Gelibolu hattında durdurulan feribot seferleri yeniden başladı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
Son Dakika › Güncel › Çanakkale Boğazı'nda Trafik Normale Döndü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?