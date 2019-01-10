Son Dakika Haberleri: Çanakkale Boğazı'nın Rengi Değişti

Çanakkale Boğazı'nın Rengi Değişti

2 saat önce

Çanakkale'de hafta sonundan bu yana zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle boğazın rengi değişti.

Çanakkale Boğazı'nın Rengi Değişti, System.String[]
Çanakkale'de hafta sonundan bu yana zaman zaman etkili olan yağış nedeniyle boğazın rengi değişti.


Kentte hafta sonundan bu yana belli aralıklarla yağan yağmur ve kar, il merkezinin su ihtiyacını karşılayan Atikhisar Barajı'nda su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Yağışla birlikte barajdan gelen su, kenti ikiye bölen Sarıçay'dan denize ulaşınca, Çanakkale Boğazı'nın rengi değişti.

Boğazın rengi çamurlu su nedeniyle Anadolu yakasında kahverengi, Avrupa yakasında mavi olarak gözlendi.

Yaşanan renk değişikliği kent sakinlerince cep telefonlarıyla görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:27 Kaynak: AA

Atikhisar Barajı, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Güncel
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