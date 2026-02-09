Çanakkale Boğazı Yoğun Siste Kapandı - Son Dakika
Çanakkale Boğazı Yoğun Siste Kapandı

Çanakkale Boğazı Yoğun Siste Kapandı
09.02.2026 09:40
Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü ulaşıma saat 00.25'te kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını aksattı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 00.25 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Kaynak: DHA

