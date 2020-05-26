ÇANAKKALE Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor-ARŞİV - Son Dakika

ÇANAKKALE Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor-ARŞİV

Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyorÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı önlemler neticesinde şu ana kadar koronavirüs vakasının rastlanmadığı bir ada olmayı başardı.

Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor

ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada, alınan sıkı önlemler neticesinde şu ana kadar koronavirüs vakasının rastlanmadığı bir ada olmayı başardı. Bozcaada'da normalleşme süreciyle ilgili geniş katılımlı toplantılar devam ederken, önerilerin yer aldığı taslak plan kamuoyu ile paylaşıldı. Nihai karar, bu hafta içinde Kaymakam İbrahim Gültekin başkanlığında yapılacak toplantıda verilecek.

Bozcaada; pandeminin başlaması ile birlikte gemi seferlerinin azaltılması, işletmelerin ve otellerin kapatılması, sosyal mesafenin korunması gibi alınan önlemlerle şu ana kadar Covid-19 vakası yaşanmadan bu günlere ulaştı. Ancak her yaz konaklamalı ve günübirlikçi binlerce turisti ağırlayan Bozcaada'nın yatak ve sandalye kapasiteleri, koronavirüs nedeniyle 1.5 metrelik sosyal mesafe kuralının da uygulanacağı düşünülerek, yaklaşan turizm sezonu öncesi kararlar yeniden gözden geçirilmeye başlandı.

Bozcaada'da 4 bin 361 yatak, 7 bin 706 da sandalye kapasitesi bulunuyor. Ancak, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle bu kapasitelerin yarı yarıya düşecek olması adadaki yetkilileri çözüm arayışına itti. Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediye Başkanlığı, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOZTİD), sivil inisiyatifler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katıldığı toplantılarda, Bozcaada'daki yaz turizmi için normalleşme planının nasıl olacağı masaya yatırıldı. Hazırlanan taslak plan, Bozcaada Belediye Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından kamuoyu ile paylaşıldı.

ÇADIR KURMANIN YASAKLANMASI İSTENDİ

Normalleşme Taslak Planına göre gündeme gelen öneriler şu şekilde yer aldı:

Cafe-restaurant gibi yeme içme tesislerinin, ikinci bir duyuruya kadar gemi seferi olan günler hizmete kapalı olmak kaydıyla ülke geneli ile eşzamanlı olarak faaliyete açılacak. Bozcaada'nın misafir portföyünün büyük bir oranda İstanbul olduğu düşünülerek, konaklama tesisleri, İstanbul'daki seyahat kısıtlaması sona erdikten en az 15 gün sonra, her durumda 20 Haziran'dan önce olmamak kaydıyla faaliyete başlayacak. Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından, bu yıl sonuna kadar işletme devirleri gibi bazı istisnai durumlar haricinde hiçbir sektörde yeni işletme ruhsatı verilmeyecek. Faaliyet gösterecek tüm işletmelere, sosyal mesafe, koruyucu maske ve ekipman kullanımı ile hijyen konularında asla taviz verilmeyecek. İlçeye giriş noktası olan Geyikli İskelesi'nden adaya maskesiz geçişe izin verilmeyecek. Bütün işletmelerde temassız ödeme özendirilecek, bulaşma riski yaratan para kullanımının azaltılması için banka şubesi tarafından çalışmalar yapılacak. Bu sezon ilçe genelinde mısır ve midye gibi her türlü açık gıda satışı yapılmayacak. Sezon boyunca ilçe genelinde her türlü seyyar satış yapılamayacak. Geçici dövme, tatoo gibi sağlık açısından riskli uygulamalara izin verilmeyecek. Hali hazırda inşaatı devam etmekte olan işlerin bitirilebilmesi için inşaat sahiplerine 30 Haziran 2020 tarihine kadar izin verilecek. İlçe genelinde 30 Haziran-30 Eylül arası inşaat yasağı uygulanacak. İlçe genelinde çadır kurmak ve konaklamak yasak olacak.

BOZCAADA'YA GÜNÜBİRLİKÇİLERİN ALINMAMASI ÖNERİLDİ

Bozcaada Belediyesi ayrıca, BOZTİD ve vatandaşların tavsiyesiyle Normalleşme Plan Taslağına ilave olarak alınan önerileri de kamuoyuyla paylaştı. Önerilen radikal kararlar kabul edilirse; zaruri haller dışında adada ikameti olmayanların günübirlik yaya ve araçla geçişine müsaade edilmeyecek. Gestaş'a ait hızlı feribot bu sezon Bozcaada'ya sefer yapmayacak. Bu sezon ilçede Belediye Başkanlığı'ndan resmi işletme ruhsatlı konaklama tesislerinde konaklama rezervasyonu olan misafirler haricinde konaklama amaçlı geçişlere müsaade edilmeyecek ve konaklama tesislerinde minimum konaklama süresi 3 gün olarak belirlenecek. Rezervasyonlar ve en az 3 gün konaklama/rezervasyon kuralı; Bozcaada Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanmakta olan bir yapay zeka rezervasyon sistemi ile her gemi saatinde Geyikli İskelesi'nde kontrol edilecek. Adada ikameti olan vatandaşların; kendi evlerine gelecek yakınları için, ilçeye geliş tarihinden önce, görev ve sorumluluk sahasına göre ilgili kurumlara başvuracak; bu başvurular kurulacak bir komisyonda değerlendirilerek neticelendirilecek. Konut kiralamalarında, Geyikli İskelesi'nde yapılan denetimlerde mutlaka noter onaylı kira kontratı sorgulaması yapılacak. Günlük ve kısa süreli kiralamalara müsaade edilmeyecek.

ÇANAKKALE Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor-ARŞİV

Koronavirüs, Ege Denizi, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 08:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE Bozcaada, günübirlikçilerin ilçeye alınmamasını tartışıyor-ARŞİV - Son Dakika

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