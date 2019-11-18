Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 114 düzensiz göçmen yakalandı
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Çanakkale'de 114 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale'de 114 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 114 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık'ın Gülpınar ve Tuzla köylerine düzenlenen operasyonlarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 114 düzensiz göçmen yakalandı.


Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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