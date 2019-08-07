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Çanakkale'de 16 mülteci yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 16 mülteci yakalandıÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 16 mülteci yakalandı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 16 mülteci yakalandı.
Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Koyunevi köyü sahilindeki zeytinlikler arasına gizlenmiş aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 16 mülteciyi yakaladı.
Yakalanan mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Genel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:26 Kaynak: İHA
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