ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde yaklaşık 2 metrelik yılan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Çan ilçesine bağlı Hurmaköy'de yaşayan bir vatandaş akşam saatlerinde köy girişinde yürürken yol kenarın bir yılan olduğunu fark etti. Vatandaş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılanı cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılan bir süre sonra gözden kayboldu.
Haber-Kamera: Levent DİKMEN/ ÇAN, (Çanakkale),
Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de 2 Metrelik Yılan Görüntülendi - Son Dakika
