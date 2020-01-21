Çanakkale'de 33 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitme hazırlığındaki 33 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kösedere Köyü girişinde şüphelendikleri bir minibüsü durdu.

Araçta yapılan kontrolde Afganistan uyruklu 33 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettiği ileri sürülen 1 kişi yakalandı.

Göçmenler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.