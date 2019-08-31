Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 52 mülteci yakalandı
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Çanakkale'de 52 mülteci yakalandı

2 saat önce

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 52 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 52 mülteci yakalandı, System.String[]

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 52 mülteci yakalandı.


Edinilen bilgilere göre yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık'ın Behramkale köyü sahilindeki zeytinlik alanda saklanmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yabancı uyruklu 52 mülteciyi yakaladı.


Mülteciler, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:33 Kaynak: İHA
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