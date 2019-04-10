Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 73 Kaçak Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

Çanakkale'de 73 Kaçak Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı

1 saat önce

ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonlarda 73 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

Çanakkale'de 73 Kaçak Yakalandı, 4 Organizatör Tutuklandı, System.String[]
ÇANAKKALE'de polisin düzenlediği operasyonlarda 73 kaçak göçmen yakalandı, gözaltına alınan 4 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  İzmir yolu üzerinde durdurdukları bir araçta,  Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakaladı. Araçta bulunan 3 organizatör de gözaltına alındı. Polisin, kent merkezinde çeşitli adreslere düzenlediği operasyonlarda ise, Afganistan uyruklu 70 kaçak yakalandı, 1 organizatör gözaltına alındı. Gözaltına alınan organizatörler H.Y. ile Afganistan uyruklu N.S., G.N. ve G.F.F.'nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 550 dolar, 40 euro, 2 bin 325 TL, suçta kullanılan bir araç ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 73 kaçak ise, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:01 Kaynak: DHA
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