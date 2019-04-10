Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 73 Mülteci Yakalandı

Çanakkale'de 73 Mülteci Yakalandı

1 saat önce

Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı.

Çanakkale'de 73 Mülteci Yakalandı, System.String[]
Çanakkale'de 73 mülteci yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir yolu üzerinde bir araçta Afganistan uyruklu 3 mülteci yakalandı. Yine araçta bulunan organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan emniyet ekiplerinin il merkezinde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlarda ise 70 mülteci yakalanarak, organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi de gözaltına alındı.

Şüpheliler H.Y. ve Afganistan uyruklu N.S., G.N. ve G.F.F.'nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 325 TL, 550 Dolar, 40 Euro ve bir araç ele geçirildi.

Organizatör olduğu iddia edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan işlemlerinin ardından 73 mülteci ise Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:00 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Afganistan, Çanakkale, 3. Sayfa
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