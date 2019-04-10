Çanakkale
'de 73 mülteci yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir
yolu üzerinde bir araçta Afganistan
uyruklu 3 mülteci yakalandı. Yine araçta bulunan organizatör olduğu iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Öte yandan emniyet ekiplerinin il merkezinde çeşitli adreslere yaptığı operasyonlarda ise 70 mülteci yakalanarak, organizatör olduğu öne sürülen 1 kişi de gözaltına alındı.
Şüpheliler H.Y. ve Afganistan uyruklu N.S., G.N. ve G.F.F.'nin üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 bin 325 TL, 550 Dolar, 40 Euro ve bir araç ele geçirildi.
Organizatör olduğu iddia edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer yandan işlemlerinin ardından 73 mülteci ise Ayvacık
ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE