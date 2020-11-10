Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu - Son Dakika

Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

10.11.2020 09:32
Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu, System.String[]

Çanakkale sahillerinde yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen mamut fosilleri bulundu.

Çanakkale sahillerinde yaklaşık 9 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen mamut fosilleri bulundu.

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Yeniköy sahillerinde bir grup amatör balıkçı tarafından, yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen mamut fosilleri bulundu. Sosyal medya üzerinden kurdukları amatör balıkçılık grubuyla Çanakkale'nin hemen hemen tüm sahillerinde balık avlayan bir grup genç, geçtiğimiz günlerde Yeniköy sahillerinde kayaların içerisinde bulunan fosilleri keşfedince durumu müze ve üniversite yetkililerine bildirdiler. Yapılan resmi yazışmaların ardından amatör balıkçılarla bölgeye giden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan geniş çaplı araştırma başlattı.

İlk olarak fosillerin olduğu kayalar belirlendi. Daha sonra kayaların içerisinde bulunan fosillerin zarar görmemesi için özel bir sıvıyla kayaların içerisindeki boşluklar dolduruldu. Bu sayede kayaların içerisindeki fosil kalıntıları taş kesme makinesiyle çıkarılarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde araştırma altına alındı.

Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nden Uzman Paleontolog Dr. Serdar Mayda ile birlikte arazide 3 gün boyunca çalışma yaptıklarını belirten ÇOMÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Öğretim Üyesi Dr. Sevinç Kapan," Çanakkale Troia Müzesi'nden gelen resmi bir bilgi ve aynı zamanda sosyal medyadan gelen bir bilgiyle geçtiğimiz günlerde böyle bir haber aldık ve beraberce örneğin olduğu Çanakkale Yeniköy civarına gittik. Ben örneği gördüğümde bunun bir omurgalı dişi olduğunu zaten anlamıştım. Bu konuda çalışan Ege Üniversitesi Doğa Tarihi Müzesi'nden Uzman Paleontolog Sayın Dr. Serdar Mayda'yı Çanakkale'ye davet ettim. Örnekleri koruma altına almak için onunla beraber 3 gün arazide çalıştık. Ancak biz insani gücümüzle jeolojide kullandığımız yöntemlerle bunu başaramadık. Daha sonra bilim sever bir iş adamının desteğiyle ulaşım koşullarının güç olmasına rağmen taş kesme makinesi getirerek örneği kestik ve bölümümüze getirdik. Şuanda Serdar Mayda tarafından örneğin tanımlama ve isimlendirme çalışmaları devam ediyor" dedi.

"Ergin ve bebek mamut fosilleri"

Yapılan ilk incelemelere göre dişlerin ergin ve bebek mamuta ait olduğunu söyleyen Kapan, "Şuanda söyleyebileceklerimiz, günümüzden yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait bir mamut yani fillerin atası fosili. Bu fil öldüğü zaman yaklaşık 30-40 yaşlarında ergin bir bireymiş. Çünkü bulunan diş ve diş köklerinden bunu söyleyebiliyoruz ama tek başına değilmiş. Yanında bir de süt dişi yani kökü olmayan bir diş bulunan bebek form varmış. Yani, birden fazla form olduğu için ana-bebek ya da baba- bebek diyebiliriz" diye konuştu.

Ergin ve bebek mamutun ormanlık alanda yaşadığını ve su ihtiyaçlarını karşılamak için o dönemde bölgeye gelmiş olabileceklerini de sözlerine ekleyen Kapan, "O dönemde yani yaklaşık 9 milyon yıl öncesinde bir ormanlık alanda yaşayan formlardan bunlar. Yerden yaklaşık 2,5-3 metre yüksekliğe sahipler. Muhtemelen bir tatlı su kenarına su ihtiyaçlarını gidermeye geldiklerinde başlarına gelen bir doğa olayı sonucunda, günümüze kadar fosilleşerek ulaşmışlar ve biz de onlara bu sayede ulaşmış olduk" şeklinde konuştu.

Fosil kalıntılarını bulan ve yetkililere haber veren amatör balıkçı Erdinç Aydoğan ise "Pazar günü rutin olarak balığa çıkmıştık. Bu civarda gezerken kayaların içerisindeki kemikler dikkatimizi çekti. Durumu üniversiteden hocalarımızla paylaştık. Hocalarımız gelerek şuan ön inceleme yapıyorlar. Gerekli bilgiyi hocalarımız araştırdıktan sonra verecekler. Bizim bu tip konulara zaten merakımız vardı. Kaya oluşumları, dikkatimizi çeken başlıca unsurlar arasında yerini alıyor. İnşallah bulduğumuz fosiller bölgemize değer katar" dedi.

-İHA-

Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu
Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu
Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu
Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu

Mühendislik Fakültesi, Çanakkale, Yeniköy, Fosil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan öfkeli grubun saldırısına uğradı Adnan Oktar'ın kadınları kendine kasetle bağladığı mektupla ispatlandı Meteoroloji uyardı! Kuvvetli sağanak ve poyraz geliyor Yasak Elma'nın 85. bölüm fragmanı yayınlandı! Merdivenden düşen Halit ölüyor mu? Saçlarını kısacık kestiren Vahide Perçin'den kanser açıklaması: Tehlike yok korkmayın Dağlık Karabağ zaferi sonrası ulusa seslenen Aliyev: Bu anlaşma bizim şanlı zaferimizdir, onları iti kovar gibi kovduk Zafer Azerbaycan'ın! Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan çekiliyor İstifa eden Berat Albayrak'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Lütfi Elvan kimdir?
İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli yeniden Fiorentina'da         
10:01
Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanmayan Ermeniler hesabın çalındığını düşündü Paşinyan'ın yaptığı yenilgi paylaşımına inanmayan Ermeniler hesabın çalındığını düşündü         
09:34
Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak Fenerbahçe'de Nabil Dirar kadro dışı kaldı! Ocak ayında ayrılacak         
09:05
Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler Öldürülen Gamze'nin acılı ailesi: Kanlı taytını çıkarıp makineye atmışlar, üstüne sigara içmişler         
08:09
300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı 300 TL'ye fuhuş pazarlığı! Minibüsünde zorla fuhuş yaptıran engelli adam tutuklandı         
07:47
Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var Koronavirüse karşı yüzde 90 etkili aşının arkasında 2 Türk bilim insanı var         
06:28
ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak ABD Adalet Bakanlığı seçimlere ilişkin yolsuzluk iddialarını soruşturacak         
03:43
Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış Ekonominin başına atanan Lütfi Elvan ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, aynı üniversitede eğitim almış         
00:47
İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi İstifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan boşalan göreve Lütfi Elvan getirildi         
00:23
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümünde saygı ve minnetle anıyoruz         
23:56
Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti Canlı yayında kaza yapan sürücüyü hastaneler kabul etmeyince hayatını kaybetti         
23:48
Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak Android işletim sistemli eski telefonlar önümüzdeki yıldan itibaren internet sitelerini açamayacak         
23:08
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye, ABD'deki seçimlerde resmi sonuçlar açıklandıktan sonra kazananı tebrik edecektir         
19:28
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu Mehmet Şef'in kızı son paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu         
15:30
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2020 10:05:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Çanakkale'de 9 milyon yıl öncesine ait mamut fosilleri bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei