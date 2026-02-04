Çanakkale\'de 90 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda 90 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 8 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 90 kaçak göçmen yakalandı, 5 araç ve malzeme ele geçirildi, olaylara karışan 3 organizatör tutuklandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE