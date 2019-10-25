Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

35 dakika önce

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 96 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 96 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege'de yasadışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi Sivrice Burnu ve Hıyarlık mevkiinde düzenlediği 2 ayrı operasyonda, yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen Afganistan uyruklu 96 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botlarıyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı

Midilli Adası, Çanakkale, Ayvacık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:48 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü
ABD'li Senatör Wyden, Trump'a Halkbank davası için soruşturma açacak Ekrem İmamoğlu'nun kurmayları ile İYİ Partililer atıştı Amazon'un gelir ve kar tahminleri hayal kırıklığı yarattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2019 10:24:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de 96 kaçak göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]