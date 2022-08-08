Aynı bölgedeki diğer işletmelerin tabak, bardak ve sandalyelerini görevlilere fırlatan şüpheliler, kavgayı sonlandırmak isteyen polis memurunun başından yaralanmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Çanakkale, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çanakkale'de eğlence mekanının önünde çıkan kavgada bir polis başından yaralandı - Son Dakika

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