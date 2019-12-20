Çanakkale'de elektrik kesintisi - Son Dakika
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Çanakkale'de elektrik kesintisi

6 saat önce

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

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Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.


Türkiye Elektrik İletim A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık'ta 00.00-08.00 saatlerinde, yıllık arıza, bakım ve onarım çalışması gerçekleştirilecek.


Çalışmalar süresince, Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi, Gökçebayır köyü, Kemallı köyü, Kumburun köyü ve Taşkapı mahallesi, Çamoba köyü, Bozköy köyü, Geyikli beldesi sahil bölgesi, Cumhuriyet mahallesi ve Hürriyet mahallesi, Dalyan köyü, Mahmudiye köyü, Üvecik köyü, Bozalan köyü, Mecidiye köyü, Karadağ köyü, Çamköy köyü, Pınarbaşı köyü ile Bozcaada ilçesinin tamamına elektrik verilemeyecek.

Çanakkale, Türkiye, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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