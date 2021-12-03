Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Çanakkale'de elektrik kesintisi yapılacak

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Çanakkale'de bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş Çanakkale İşletme Bakım Mühendisliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 Aralık Pazar 00.00-06.30 saatlerinde, TEİAŞ fiziki irtibat sağlama çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalar süresince, Çanakkale'nin merkeze bağlı Akçapınar, Akçeşme, Civler köyleri ve Kemerdere mahallesi, Ezine'ye bağlı Akköy, Köprübaşı, Derbentbaşı, Taştepe, Güllüce, Kızılköy, Balıklı, Bozeli, Bahçeli, Bilaller, Sapanca, Çınarköy, Kızıltepe, Şapköy, Çakmaklar, Aladağ, Yahya Çavuş ve Körüktaşı köyleri, Bayramiç ilçe merkezi ve bağlı köylerin tamamına elektrik verilemeyecek.

Son Dakika

İpek Er'in ölümüne neden olan Musa Orhan'a hem 10 yıl ceza hem de tutuksuzluk!

Gökten ölü kuşlar yağdı!

Merkez Bankası'nın müdahalesinin ardından döviz kurlarında son durum!

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor! Vatandaş, Süleyman Soylu'yu ve TÜİK'i topa tuttu

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan piyasaya ikinci müdahale! Dolar anında tepki verdi

Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi

Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın

Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı