Katliam gibi kaza! Hayatını kaybeden 5 kişinin kimliği belli oldu

Çanakkale'de polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne gören otomobil, karşı yoldan gelen otomobile çarpıştı. 5 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Olay, saat 02.30 sıralarında Lapseki-Çanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle kovalamacaya giren otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza sonucunda iki otomobildeki 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kazada, 35 APD 325 araçta bulunan Nuray Tekin, Osman Göksu, Doğukan Samet Eğer ile Mustafa Soysal idaresindeki 17 LP 800 plakalı araçta bulunan Neslihan Soysal ve Hanife Soysal hayatını kaybederken sürücü ise yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.