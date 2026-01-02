Çanakkale\'de Feribot Seferleri İptal Edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine hafta sonu yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle cumartesi ve pazar günü Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri beklenen lodos fırtınası nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattında 03.01.2026 Cumartesi günü ve 04.01.2026 Pazar günü tüm seferler iptal edilmiştir" denildi. - ÇANAKKALE