Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 8 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 8 Kadın Kurtarıldı

Çanakkale\'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 8 Kadın Kurtarıldı
31.01.2026 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet, Çanakkale'de fuhuş operasyonunda 6 şüpheliyi yakaladı, 8 mağdur kadın kurtarıldı.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 6 şüpheli yakalanırken 8 mağdur kadın kurtarıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda il merkezinde bulunan otel, pansiyon ve ikametlerde, sosyal medya, fuhuş amaçlı ilan siteleri, internet platformları ve benzeri araçlar üzerinden verilen reklamlar aracılığıyla buldukları kişilerle fuhuş amacıyla anlaşan şahısların haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Başlatılan adli soruşturma çerçevesinde 30 Ocak tarihinde belirlenen 7 adrese operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 6 şüpheli şahsın yakalanması ve suç unsurlarına el konulması amacıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda; 121 bin 400 TL ve bin 700 ABD Doları, 13 cep telefonu, 45 cinsel içerikli ürün, 2 dizüstü bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller, 350 adet 9x19 milimetre çaplı tabanca fişeği, 53 av fişeği, av tüfeği, 4 gram uyuşturucu madde ve öğütücü ele geçirildi.

Operasyon sonucunda, 'Fuhuşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama' suçlarından 1'i yabancı uyruklu olmak üzere 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 7'si yabancı uyruklu olmak üzere 8 mağdur kadın kurtarılmış olup yabancı uyruklu kadınlar işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 8 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin ve Adana’yı sel vurdu Mezarları su bastı, dereler taştı Mersin ve Adana'yı sel vurdu! Mezarları su bastı, dereler taştı
Kaderin cilvesi Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde yeniden eşleşti Kaderin cilvesi! Benfica ve Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden eşleşti
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı’na Kevin Warsh’ı aday gösterdi ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi
İşte Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi İşte Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turundaki rakibi
Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar Necip Hablemitoğlu davasında beklenmedik karar

14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:59
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri’nden ayrıldı
Ali Koç aldığı haber sonrası apar topar Faruk Ilgaz Tesisleri'nden ayrıldı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 14:48:39. #7.11#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Fuhuş Operasyonu: 6 Gözaltı, 8 Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.