Çanakkale'de kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kıbrıs Caddesi'nde ara sokaktan çıkan İlker Çetiner (37) yönetimindeki 17 DN 701 plakalı motosiklet, 34 YH 5271 plakalı cam taşıyan kamyonete çarptı.
Kazada, sürücü Çetiner ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Çetiner'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan kamyonet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.