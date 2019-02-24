Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Kar Yağışı Sürdü, Ulaşım Engeli Sona Erdi

Çanakkale'de Kar Yağışı Sürdü, Ulaşım Engeli Sona Erdi

1 saat önce

ÇANAKKALE'de, dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkili oldu.

Çanakkale'de Kar Yağışı Sürdü, Ulaşım Engeli Sona Erdi, System.String[]
ÇANAKKALE'de, dün başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla etkili oldu. Deniz ve kara ulaşımında sorun olmazken, yetkililer, sürücüleri yollardaki olası buzlanmaya karşı uyardı. Çanakkale'de, dün poyrazla etkili olan kar yağışı, bugün de aralıklarla sürdü. Tipinin sona ermesiyle Çanakkale Boğazı, transit gemi geçişlerine yeniden açıldı. Çanakkale- Eceabat, Çanakkale- Kilitbahir ve Lapseki- Gelibolu hatlarında feribot seferleri yapılmaya başlandı. Gökçeada ve Bozcaada'ya ise dün olduğu gibi bugün de ulaşım sağlanamadı. Karla kaplı yollar, Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla açıldı. Feribot seferlerinin uzun süre yapılamaması nedeniyle Lapseki ve Çardak feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kent merkezindeki cadde ve sokaklarda da belediye ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı. Yetkililer, özellikle bu gece meydana gelmesi beklenen buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı. Öte yandan Çanakkale'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile 7 ilçede, ilk ve orta dereceli okullar yarın için tatil edildi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:39 Kaynak: DHA

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