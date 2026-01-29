Çanakkale'de kursiyerler Gazzeli çocuklar için örüyor - Son Dakika
Çanakkale'de kursiyerler Gazzeli çocuklar için örüyor

29.01.2026 09:26
Türk Kızılay Çanakkale Şubesi ile Eceabat Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "Şehitler Diyarından Gazzeli Çocuklara Umut Projesi" kapsamında kursiyerler tarafından 250'ye yakın kazak, atkı, bere, çorap ve patiğin el örgüsüyle yapımı sağlandı.

Türk Kızılay Çanakkale Şubesi ile Eceabat Halk Eğitimi Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen "Şehitler Diyarından Gazzeli Çocuklara Umut Projesi" kapsamında kursiyerler tarafından 250'ye yakın kazak, atkı, bere, çorap ve patiğin el örgüsüyle yapımı sağlandı.

Proje kapsamında 35 kursiyerin yaklaşık 3 ayda ördükleri ürünleri incelemeye gelen Türk Kızılay Çanakkale Şube Başkanı Halil Sarıbaş ve yönetim kurulu üyeleri Eceabat Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Ağan tarafından karşıladı.

Kursiyerlere tek tek teşekkür eden Başkan Sarıbaş, "Proje kapsamında kadın teşkilatımız ve Eceabat halkımız ile ekim ayında hayata geçirilen projeye ilk olarak kursiyerlerimiz başladı. Eceabat esnafı ve halkın katkılarıyla devam edecek projede emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Mart sonuna kadar devem etmesi planlanan projede 0-14 yaş çocukla hitap eden örgülerde, kazak ve atkı setleri, çorap, patik, yelek gibi çeşitli setler yer alıyor.

Kaynak: AA

