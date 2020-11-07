Saman yüklü tır devrildi - Son Dakika

Saman yüklü tır devrildi
07.11.2020 13:11
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saman yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saman yüklü tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yara almadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre Çanakkale'den İzmir istikametine seyretmekte olan Mehmet D. yönetimindeki 47 PJ 705 plakalı saman yüklü tır, ilçe merkezinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza sonucu tırda yüklü bulunan samanlar yola saçıldı. Kazadan ötürü uzun süre araç trafiğine kapalı kalan yol Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin çalışması ve yol temizleme çalışmasının ardından kontrollü olarak tekrar araç trafiğine açıldı.
Olayla ilgili polisin soruşturması devam ediyor.
Son Dakika Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı Merkez Bankası'nın yeni başkanı Naci Ağbal'ın maliye bakanı olduğu dönemde dolar 3,05'ten 6,87 seviyesine çıkmıştı Oyuncu Özge Özder, hamile olduğunun müjdesini verdi Kızı yaşındaki işçiye mesaj attı, tazminatsız kovuldu! Yargıtay "Cinsel dürtülerle atılmış" dedi Belediye otobüsünde koronavirüs paniği! Telefonda konuştuğu kişiye testinin pozitif çıktığını söyledi, ortalık karıştı Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti