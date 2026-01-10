Çanakkale\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 1 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat'ta yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Eceabat önlerinde içinde 1 kişinin bulunduğu 7 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KEGM-6' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi. 'KEGM-6' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Eceabat'ta emniyetle yanaştırıldı. - ÇANAKKALE