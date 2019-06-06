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Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu

41 dakika önce

Çanakkale'de Ramazan bayramı tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda uzun feribot kuyrukları oluşturdu.

Çanakkale'de tatil dönüşü yoğunluğu, System.String[]
Çanakkale'de Ramazan bayramı tatiline çıkan vatandaşlar, dönüş yolunda uzun feribot kuyrukları oluşturdu. 9 günlük ramazan bayramı tatili dolayısıyla Ege sahillerine akın eden tatilciler, trafiğe takılmamak için dönüşe geçti. Başta İstanbul olmak üzere Marmara ve Trakya bölgesinde yaşayan vatandaşlar, Çanakkale Gestaş İskelesinde yaklaşık 1,5 kilometreye varan araç kuyrukları oluşturdu. Tatilciler, Çanakkale kent merkezinden Eceabat ilçesi ve Kilitbahir köyüne geçmek için uzun süre feribot sırası bekledi. Trafik polisleri de ekstra mesai harcayarak hem tatilcilerin oluşturduğu kuyruğu hem de şehir içinde trafik akışını sağladı. Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., alınan tedbirler doğrultusunda, 9 günlük bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki- Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada- Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla, doldur boşalt usulü sefer yapmaya devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
Ege, Çanakkale, Güncel
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