Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı - Son Dakika
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Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

04.05.2022 14:09

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı Ramazan Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayramın son günü dönüş yoluna geçti.

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

ÇANAKKALE - Ramazan Bayramı nedeniyle Ege bölgesine giden tatilciler, bayramın son günü dönüş yoluna geçti. Tatilciler, Çanakkale Feribot İskelesi'nde yaklaşık 500 metrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Marmara ile Trakya bölgesinden, hafta sonunu da kapsayarak 5 gün olan Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Çanakkale ve Ege bölgesine gelen tatilciler, bugün itibariyle dönüş yoluna geçtiler. Öğle saatlerinden itibaren Çanakkale Feribot İskelesi'nde yoğunluk oluştu. Çift sıra olarak yaklaşık 500 metreyi bulan araç kuyruğu İskele Meydanı'ndan başlayarak Kordon boyundaki Truva Atı önlerine geldi. Trafik polisleri kordon boyuna çıkan ara sokakları trafiğe kapatırken, kent içinde sıkışan trafiğin de akmasını sağlıyor.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında feribotla araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş yoğunluk nedeniyle; Çanakkale- Kilitbahir, Çanakkale- Eceabat, Lapseki- Gelibolu seferlerini saatsiz olarak, doldur boşalt sistemiyle çalıştırıyor.

Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı
Çanakkale'de tatilcilerin dönüş yoğunluğu başladı

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Ramazan Bayramı, Çanakkale, Tragger, Ege, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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