Çanakkale'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Ak...
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Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHPLapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHP
Lapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA
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