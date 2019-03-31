Çanakkale'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Ak...

Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHPLapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:



Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHP



Lapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti

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