Son Dakika Haberleri: Çanakkale'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Ak...

Çanakkale'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Ak...

1 saat önce

Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHPLapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti.

Çanakkale'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Ak..., System.String[]
Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:

Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHP

Lapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:37 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hakan Can Yılmaz, Bozcaada, Çanakkale, Güncel
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