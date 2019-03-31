Çanakkale'de Toplam 12 İlçeden Resmi Olmayan Sonuçlara Göre, Seçim Sonucu Belli Olan 1'inde Ak...
57 dakika önce
Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHPGökçeada - Ünal Çetin - İYİ PartiLapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti.
Resmi olmayan sonuçlara göre Çanakkale'de belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle:
Bozcaada - Hakan Can Yılmaz - CHP
Gökçeada - Ünal Çetin - İYİ Parti
Lapseki - Eyüp Yılmaz - AK Parti
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:47 Kaynak: AA
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