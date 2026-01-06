Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 40 araç trafikten men edildi.
Çanakkale'de huzur ve güvenliği sağlamak için emniyet ekiplerince 22 Aralık 2025 ve 4 Ocak 2026 tarihleri arasında çeşitli denetimler gerçekleştirildi. Trafikte gerçekleştirilen denetimlerde 95 araca cezai işlem uygulanırken 40 araç ise trafikten men edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3-sayfa › Çanakkale'de Trafik Denetimleri: 40 Araç Men Edildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?