Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

19.05.2022 10:56
Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Çanakkale-Çan karayolu Sarıbeyli köyü yakınlarında meydana gelen kazada, N.T. idaresindeki 17 AAB 364 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü N.T. ile eşi ve çocuğu yaralandı. Çanakkale'de hastaneye gittikten sonra Çan'a döndükleri öğrenilen aile, Çanakkale İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı
Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı
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Kaynak: İHA

Çanakkale, Otomobil, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çanakkale'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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